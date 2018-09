Mondiaux : La Grande-Bretagne avec les Yates, mais sans Froome ni Thomas

Simon Yates, actuel leader de la Vuelta, et Adam Yates, 4e du Tour de France en 2016, auront une carte à jouer le 30 septembre sur le circuit montagneux du Tyrol. Ils mèneront ainsi la sélection de la Grande-Bretagne aux Mondiaux de cyclisme en l'absence de Geraint Thomas et Chris Froome. "Nous avons choisi une équipe forte, avec beaucoup de talent", a expliqué Stephen Park, le directeur de la performance de la Fédération.

"Chris Froome et Geraint Thomas manquent évidémment à l'équipe masculine, mais cette décision a été prise mutuellement", a-t-il poursuivi. "Devant les difficultés de la course, nous voulons que chaque cycliste sélectionné puisse se donner à 100% pour l'équipe. Au vu de l'incroyable saison de G et Froomey, c'est compréhensible qu'ils ne peuvent s'engager" pour les Mondiaux, a-t-il détaillé.

Thomas a remporté en juillet le Tour de France, quand Froome, troisième de la Grande boucle, s'était adjugé en mai son premier Tour d'Italie.

Composition de la sélection masculine de la Grande-Bretagne pour les Mondiaux : Hugh Carthy, Tao Geoghegan Hart, Pete Kennaugh, James Knox, Ian Stannard, Connor Swift, Adam Yates, Simon Yates