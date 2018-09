Mondial pour grimpeurs, fantasme pour suiveurs

Enfin un Mondial pour les grimpeurs ! Le soupir de soulagement, porté par une excitation certaine, a été lâché par de nombreux amoureux de vélo lorsque nous sont parvenus les premiers éléments du parcours du Mondial d’Innsbruck. Et cette fois, après un certain nombre de désillusions, le tracé autrichien a su entretenir la flamme jusqu’à ces instants où coureurs comme suiveurs frémissent, impatients de voir qui aura les jambes - probablement plus explosives que puissantes - pour aller chercher l’une des plus belles tuniques du cyclisme (je dois avouer un faible pour la maglia rosa du Giro, et le jaune du Tour me semble plus emblématique encore, mais qu’importe).

Il reste désormais à voir si la course répondra à ces attentes de feu d’artifice. Quelque 5 000 mètres de dénivelé positif (l’équivalent de l’étape de l’Alpe d’Huez sur le dernier Tour de France, avec la Madeleine et la Croix de Fer sur le chemin des 21 lacets) et une dernière ascension que les locaux ont baptisé L’Enfer (die Hölle) avec son passage à 28% : le parcours est bel et bien monstrueux. Les coureurs vont souffrir. J’attends de voir ce qu’il en ressortira, avec une gourmandise naturelle mais aussi une pointe de scepticisme dont j’espère qu’elle sera balayée par une course et un champion enthousiasmants.

Vidéo - Road To Innsbruck, épisode 6 : Voici "L'enfer" promis au prétendant au titre 03:49

Des difficultés de plus en plus effrayantes... et des courses qui font pschit

Si les Mondiaux y succombent seulement cette année, le durcissement des parcours est une mode récente. Le Giro vient encore de nous annoncer une orgie de montagne. La Vuelta s’est également fait une spécialité des étapes “inhumaines”, entre enchaînements de cols effroyables et chemins de chèvres jamais franchis à bicyclette. Ça peut donner un résultat unique, comme lorsque le brouillard, la ferveur basque et la dramaturgie personnelle de Michael Woods ont fait de l’arrivée au Balcon de Bizkaia une première plus que réussie il y a trois semaines. Ça peut aussi faire pschit.

Je garde un souvenir douloureux (quelle longue journée…) de la procession des favoris lors de la 16e étape de la Vuelta 2015. Les 185 derniers kilomètres du jour étaient particulièrement musclés (Joaquim Rodriguez avait inspiré les organisateurs), avec une redoutable arrivée au sommet. Mais ils arrivaient après deux autres étapes de montagne, à la veille d’un contre-la-montre déterminant, et il avait fallu attendre les toutes dernières pentes (extrêmes) pour voir Purito et Aru se détacher. Dimanche, on peut également s’attendre à voir les favoris compter leurs coups de pédale en vue de l’épouvantail que constitue le Hölle.

Les Mondiaux de Duitama, en 1995 en Colombie, auxquels il est souvent fait référence avant la course en ligne à Innsbruck, avaient bien été dantesques. Mais il est de bon ton de rappeler qu’il s’agissait là d’une époque différente. La chronique fait notamment état de coureurs qui, en plus de leur préparation physique à l’arme lourde, profitaient allègrement de la cocaïne locale…

Una fase di gara del Mondiale Under 23 da Innsbruck, Getty ImagesGetty Images

Sans Contador, quel grimpeur pour incarner le cyclisme ?

Aujourd’hui, l’homme qui incarnait le mieux ce rêve d’arc-en-ciel virevoltant dans les montagnes n’est plus dans le peloton. Le Mondial s’offre (potentiellement) à un grimpeur un an après la retraite d’Alberto Contador et alors que la rock star du cyclisme actuel, Peter Sagan, a probablement un trop gros derrière pour voir sa série inédite de titres mondiaux survivre aux défis du Tyrol (même si lui y croit, même s’il ne fait jamais bon parier contre l’incroyable Slovaque).

Sans Contador, on aurait pu se rabattre sur Vincenzo Nibali mais après avoir attendu son tour des années, le Requin compare lui-même ses possibilités de sacre à “un tir dans le noir”. Parmi les vainqueurs de Grands Tours en 2018, seul Simon Yates sera au départ. On retrouvera également Nairo Quintana (dont les récentes sorties ont jeté un voile sur son statut), Alejandro Valverde (dont le statut de favori tient plus à son palmarès sur les classiques qu’à la Vuelta 2009) et Tom Dumoulin (visiblement usé par sa saison très chargée). Cela semble tout de même dessiner une incompatibilité entre héros des grands Tours et Mondiaux.

Enfin, qu’un champion du monde ne soit pas capable de remporter le Tour de France (ou le Giro, ou la Vuelta) est tout sauf une tare. Inversement, il est peu probable que le vainqueur de dimanche puisse illuminer Paris - Roubaix comme Sagan l’a fait au printemps dernier. Pour tout dire, les grimpeurs, comme les sprinteurs, me semblent offrir une palette limitée face à ce que le titre de champion du monde représente. Peter Sagan est en ce sens un ambassadeur parfait, omniprésent sur presque toutes les courses où il s'aligne, quitte à remiser sa tunique arc-en-ciel pour les maillots verts qu'il collectionne également.

Au vainqueur de dimanche de me démentir. En attendant, j’accueille pour ma part avec joie l’annonce d’un retour des championnats du monde en Belgique, avec l’édition de 2021 disputée sur les routes flandriennes. Enfin !