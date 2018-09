Mondiaux 2018 : Van Vleuten reste la reine du chrono, les Néerlandaises signent un triplé historique

Un triplé inédit, trois Néerlandaises sur le même podium et un nouveau sacre mondial pour Annemiek van Vleuten, qui a conservé son titre du contre-la-montre, mardi à Innsbruck (Autriche). Comme l'an passé, van Vleuten a dominé sa compatriote Anna van der Breggen dans l'exercice chronométré, de 29 secondes sur les 27,7 kilomètres. Soit une marge supplémentaire de 17 secondes par rapport à son succès de Bergen (Norvège) voici douze mois.

Cette fois, Ellen van Dijk (31 ans), elle-même championne du monde en 2013, a complété le triomphe absolu des Pays-Bas. Pour couronner le tout, Lucinda Brand, quatrième représentante des "Oranje", s'est classée sixième. "Notre tiercé trouve ses origines dans les camps d'entraînement auxquels nous avons participé ensemble depuis pas mal d'années. Nous sommes membres d'équipes professionnelles, mais le soutien dont nous a gratifiées notre fédération s'avère payant aujourd'hui", a expliqué van Vleuten.

A 35 ans, la jeune femme, qui avait fait l'impasse dimanche sur le contre-la-montre par équipes de marques, a confirmé sa réussite actuelle. A Innsbruck, elle a signé son 12e succès de la saison après, entre autres victoires notables, le classement final du Giro et La course by le Tour de France.

"J'ai l'impression d'être morte cent fois"

"Je ne savais pas si j'avais gagné quand j'ai franchi la ligne, a expliqué la championne du monde ajoutant avoir tout donné sur le parcours autrichien. Normalement, tu peux mourir dix fois dans un contre-la-montre, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être morte cent fois. Je n'irai pas danser ce soir !"

La supériorité de van Vleuten a contraint van der Breggen (28 ans) à se contenter d'une nouvelle médaille d'argent, la troisième en quatre éditions dans le contre-la-montre. Depuis Rio, où "VDB" était devenue championne olympique, les courbes se sont inversées au profit de van Vleuten, qui avait raté le titre olympique après une grave chute dans la dernière descente du parcours.

Le matin, le Belge Remco Evenepoel (18 ans) a survolé, comme prévu, le contre-la-montre juniors. Pour l'anecdote, il est le seul junior à être allé plus vite que van Vleuten même si la comparaison doit être pondérée par le facteur météo légèrement différent à quelques heures d'intervalle.