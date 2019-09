Deux cotes en moins, deux tours de circuits rajoutés et une vingtaine de kilomètres supprimés, voilà les enseignements à retenir des modifications opérés par l'UCI dimanche. Alors qu'une pluie persistante s'abat sur le Yorkshire en cette fin de semaine, la course en ligne messieurs des Mondiaux sur route a été un brin modifiée par l'instance internationale.

Le départ est lui désormais prévu à 10 heures (heure française) et mettra aux prises, entre autres, le tenant du titre Alejandro Valverde, le Français Julian Alaphilippe, le Belge Philippe Gilbert, le Néerlandais Mathieu van der Poel ou encore le Slovaque Peter Sagan. Le sprinteur de 29 ans, triple vainqueur en 2015, 2016 et 2017, pourrait être l'un des grands bénéficiaires du nouveau tracé.

Dans sa première mouture, cette édition 2019 était la plus longue des championnats du monde depuis une quarantaine d'années (288 km en 1976). Avec 261 kilomètres, la course retrouve une distance dans la fourchette habituelle (258 km en 2018, 267 km en 2017, 257 km en 2016, 261 km en 2015, etc).