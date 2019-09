Une course qui va laisser des traces. Les abandons, du Belge Philippe Gilbert et de l'Espagnol Alejandro Valverde en tête, se sont multipliés sous la pluie battante pendant le Championnat du monde de cyclisme sur route, dimanche dans le Yorkshire. Gilbert, retardé par une chute à 125 kilomètres de l'arrivée, a jeté l'éponge deux tours de circuit (13,8 km) plus loin.

Vidéo - Un favori en larmes : l'émotion de Gilbert lors de son abandon 00:56

Valverde, tenant du titre, a renoncé pour sa part à quelques 83 kilomètres du terme de la course, longue de 261 kilomètres. L'Italien Diego Ulissi s'est également arrêté.

Le Slovène Primoz Roglic, vainqueur de la Vuelta, et l'Equatorien Richard Carapaz, le lauréat du dernier Giro, ont aussi abandonné tout comme le grimpeur colombien Nairo Quintana. Tous trois faisaient partie de l'échappée matinale, lancée dès la première heure et reprise par le peloton peu après l'entrée sur le circuit final à 120 kilomètres du terme. Le jeune belge Remco Evenepoel, qui a aidé en vain Gilbert après sa chute, a renoncé lui aussi.