Cyclisme

Le jour de gloire : revivez le sacre de Julian Alaphilippe lors des Championnats du monde 2020 à Imola

CHAMPIONNATS DU MONDE - Il était le grand favori. Il a répondu présent. Julian Alaphilippe a attaqué là où on l’attendait, là où ses rivaux l’attendaient. Il les a déposés puis leur a résisté pour décrocher le sacre mondial, le 27 septembre 2020 à Imola. Revivez les derniers hectomètres de cette course, et donc le couronnement du Français.

00:02:16, il y a une heure