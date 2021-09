Encore un peu de patience pour connaître le nom des neuf coureurs français, huit plus Julian Alaphilippe en fait, qui défendront le titre mondial acquis par ce dernier en 2020 à Imola (Italie). Ce jeudi matin, la Fédération française de cyclisme (FFC) a en effet révélé les listes finales pour toutes les autres courses mais 13 noms pour ce qui concerne la course en ligne élite messieurs. Aux côtés d'Alaphilippe, on retrouve de très beaux coureurs.

Parmi eux, on citera évidemment Romain Bardet, lui-même médaillé d'argent mondial en 2018 à Innsbruck, mais aussi Benoît Cosnefroy, récent vainqueur de la Bretagne Classic et médaillé de bronze aux Championnats d'Europe. Les coureurs du Team DSM et d'AG2R Citroën pourraient bien être les autres cartes de l'équipe de France dans le cas où Julian Alaphilippe soit moins fort ou pour tenter une autre tactique. A ce titre, les présences de Florian Sénéchal ou Anthony Turgis, tous deux spécialistes des classiques du Nord, ne sont pas à sous-estimer. Parmi les autres noms dans cette liste de 13 ramenée à 9 mardi, on notera Arnaud Démare, Christophe Laporte ou encore Valentin Madouas.

Dans les autres disciplines, Rémi Cavagna, récent 9e du contre-la-montre des Championnats d'Europe, défendra, aux côtés de Benjamin Thomas, les couleurs de la France dans l'exercice solitaire. Chez les femmes, ce seront Audrey Cordon-Ragot et Juliette Labous qui défieront le chrono. Les deux sont aussi sélectionnées pour l'épreuve en ligne aux côtés de Aude Biannic, Eugénie Duval, Roxane Fournier et Evita Muzic.

Mondiaux sur route Souvenir, clés de la course et favoris : Wiggins décrypte les Mondiaux HIER À 13:06

La liste des 13 de l'équipe de France masculine

Julian Alaphilippe (sélectionné d'office), Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare, Dorian Godon, Christophe Laporte, Olivier Le Gac, Valentin Madouas, Clément Russo, Florian Sénéchal, Anthony Turgis, Axel Zingle.

Mondiaux sur route Dates, parcours, diffusion et chaîne, favoris, Français : le programme complet des Mondiaux 2021 13/09/2021 À 12:49