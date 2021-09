Cyclisme

Mondiaux - Un "wheeling" pour enflammer la foule : Haas fait le show

MONDIAUX - Nathan Hass, l'Australien, ne pèsera plus sur la course et n'aidera plus son leader, Caleb Ewan, puisqu'il a été lâché par le peloton. Un fait qui n'empêche pas le coureur de la formation Cofidis de faire le show avec cette roue arrière qui enflamme la foule de Louvain.

