Cyclisme

Van Aert, Evenepoel, Ganna, Küng... Il y a quatre favoris, et Cavagna n’en fait pas partie : les explications de Fritsch

CHAMPIONNATS DU MONDE - Wout van Aert, Remco Evenepoel, Filippo Ganna et Stefan Küng forment le quatuor de favoris au départ du chrono, ce dimanche, d'après notre consultant Nicolas Fritsch. Il évoque le parcours, plus long que celui des championnats d’Europe et donne son pronostic. Il détaille aussi ce qui manque selon lui à Rémi Cavagna pour prétendre à une médaille. Et ce n’est pas les jambes.

00:05:13, Hier à 20:48