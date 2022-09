On a beau le savoir, on a beau le connaître, il n’y a rien à faire quand Remco Evenepoel se lance dans ce genre de numéros. Parti dans un groupe de contre à plus de 70 kilomètres de l’arrivée, le Belge a fini par s’isoler à 26km du but pour aller décrocher en solitaire le titre de champion du monde à Wollongong, le premier de sa carrière, à 22 ans, devenant ainsi le premier coureur de l’histoire à doubler Vuelta et Mondiaux la même année. Semblant passer à côté de sa course, la France sauve finalement son bilan grâce à un final complètement fou et au sprint victorieux de Christophe Laporte, qui décroche la médaille d’argent. Michael Matthews (Australie) se pare lui de bronze. A plus de 2 minutes du nouveau champion du monde.

