très optimiste" pour la candidature de la Haute-Savoie à l'organisation des Mondiaux 2027, qui seront attribués jeudi en marge des Rendez-vous en France dans cinq ans ? Ce lundi, le président de la Fédération française de cyclisme (FFC), Michel Callot, s'est dit "" pour la candidature de la Haute-Savoie à l'organisation des Mondiaux 2027, qui seront attribués jeudi en marge des Championnats du monde à Wollongong

"La candidature de la Haute-Savoie tient la corde par sa qualité et le dynamisme qui l'entoure. Je crois que c'est bien parti, je suis très optimiste", a-t-il déclaré à l'AFP. Avoir organisé trois Championnats du monde cette année en France, le BMX, le VTT et la piste, nous offre une vraie plus-value et montre notre savoir-faire." La France et les Pays-Bas sont les deux pays en lice pour l'organisation de ces "Super Championnats du monde", regroupant tous les quatre ans, l'année précédant les Jeux Olympiques, l'ensemble des disciplines du cyclisme, de la route au BMX en passant par la piste et le VTT.

Ils seront départagés par un vote du Comité directeur de l'Union cycliste internationale (UCI) qui se réunit mardi et mercredi, avant l'annonce de la décision prévue jeudi vers 16h30 locales (8h30 en France). Le pays organisateur des Mondiaux de cyclisme 2026 sur route sera également dévoilé, avec le Canada comme favori.

La candidature ne fait pas l'unanimité en Haute-Savoie

La candidature française ne fait pas l'unanimité en Haute-Savoie. Deux recours ont été déposés par un collectif d'associations et des élus écologistes qui fustigent "un projet du XXe siècle, déconnecté de la vue réelle et des besoins des Haut-Savoyards et des Haut-Savoyardes". Ils dénoncent notamment le projet de construction d'un vélodrome à Reignier-Esery, une dépense jugée injustifiée alors qu'il en existe déjà un à Grenoble.

"Des minorités viennent pousser des arguments qui sont complètement surréalistes et extrémistes, c'est regrettable", a déploré le président de la FFC lundi. Non homologuée par l'UCI, "la piste à Grenoble fait une distance complètement atypique et va être définitivement détruite l'année prochaine. On ne peut rien y faire, c'est évident."

Le premier recours a été rejeté par le Tribunal administratif de Grenoble, "un signal important", selon Michel Callot qui se dit toutefois "préoccupé" par de nouvelles procédures éventuelles en cas d'attribution : "Cela rendrait encore plus complexe un dossier déjà très lourd. C'est un gaspillage d'énergie et cela donne une mauvaise image de la France."

La dernière fois que la France a organisé des Championnats du monde de cyclisme remonte à 22 ans avec les Mondiaux à Plouay en 2000. Ils avaient déjà été organisés en Haute-Savoie, en 1980, pour une victoire à Sallanches de Bernard Hinault qui sera présent jeudi à Wollongong. Les prochains Championnats du monde se tiendront en 2023 à Glasgow, en Ecosse, là-aussi dans un format élargi. Les Mondiaux sur route auront lieu en Suisse en 2024 et au Rwanda en 2025.

