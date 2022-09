Mathieu van der Poel est enfin rentré d'Australie, où se sont déroulés les Championnats du monde. Ce mardi, c'est dans le même avion que le tout nouveau champion du monde, son compatriote belge Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), que le petit-fils de Raymond Poulidor est arrivé, aux alentours de 14h00, du côté de l'aéroport de Zaventem, près de Bruxelles. La presse était donc forcément présente pour les deux hommes. Mais pas pour les mêmes raisons.

Le Néerlandais avait été contraint de rester plus longtemps en Australie, en raison d'un incident survenu dans son hôtel la nuit ayant précédé la course en ligne des Mondiaux. Van der Poel est accusé d'avoir agressé deux jeunes adolescentes, qui avaient frappé plusieurs fois à la porte de sa chambre d'hôtel à Sydney. "Bien sûr que je le regrette. Je suis aussi en faute. Je l'admets honnêtement. Je n'aurais pas dû faire ça", a confié van der Poel, dans des propos rapportés par Nieuwsblad.

Tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais fait de mal à personne

Le pensionnaire de la formation Alpecin-Deceuninck a ensuite tenu à donner sa version des faits, alors que des images et des vidéos ont commencé à circuler ces dernières heures : "Cela montre ce que j'ai dit. J'ai en effet tenu une fille par le bras, certainement pas dans l'intention de blesser qui que ce soit. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais fait de mal à personne. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent sur une bousculade, ce n'est absolument pas vrai et ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a deux versions de l'histoire et quand vous êtes en Australie, c'est très difficile d'y faire face."

Aujourd'hui, Mathieu van der Poel ferait forcément les choses différemment, par rapport à la tournure prise par tout cela : "J'aurais dû informer la réception ou quelqu'un d'autre de toute façon. Il était tard et je voulais dormir. J’ai pensé que je pouvais résoudre ce souci moi-même mais ça s’est mal passé. Malheureusement, je ne peux plus rien y faire maintenant."

Cet incident lui avait coûté bien cher, d'un point de vue sportif. Resté une bonne partie de la nuit au poste de police, Mathieu van der Poel avait finalement participé à la course en ligne, avant de devoir abandonner au bout d'une trentaine de kilomètres. Ce lundi, la justice australienne l'a condamné à verser deux amendes, une pour chacune de ces deux jeunes adolescentes.

