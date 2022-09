On attendait Filippo Ganna, Tadej Pogacar ou Stefan Bissegger. Et... on a eu la surprise Tobias Foss. Le Norvégien a créé une énorme sensation, ce dimanche, en devenant à 25 ans champion du monde du contre-la-montre, à Wollongong en Australie. Auteur d’une dernière partie de chrono supersonique, il a devancé le malheureux Stefan Küng (Suisse, + 2’’95), pourtant largement en tête au second pointage, et le Belge Remco Evenepoel (+9’’). Double tenant du titre, Filippo Ganna (Italie) a lui complètement explosé (7e). Meilleur Français, Bruno Armirail prend la 10e place.

On savait que ce tracé australien pouvait réserver des surprises mais, celle-ci, absolument personne ne l’avait vu venir. Tobias Foss n’est pas non plus le premier venu en ce qui concerne l’exercice du contre-la-montre, mais le Norvégien n’avait jusqu’ici, à l’exception de son championnat national, jamais remporté le moindre chrono de sa carrière, y compris chez les espoirs et les juniors. Il a bien choisi son jour de grâce. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Le Norvégien était sur une autre planète et a écœuré tous ses adversaires.

Küng avait pourtant le titre en main…

On a pourtant longtemps cru que Stefan Küng allait être intouchable sur ce contre-la-montre de Wollongong. Parti à bloc, bien plus saignant dans les virages qu’au Championnat d’Europe, le Suisse est passé en tête aux deux pointages intermédiaires du parcours, avec même 12’’ d’avance au Foss après 27 kilomètres.

De quoi voir venir, pensait-on alors. Mais il ne fallait pas partir trop vite dans ce chrono. Les rouleurs partis fort ont globalement tous craqué, à l’image notamment de Filippo Ganna, le double tenant du titre, dans le même temps que le Norvégien au premier pointage avant d’exploser (7e, + 55’’). Là où Foss a lui encore accéléré dans le final.

Surpuissant dans les derniers kilomètres, Tobias Foss a repris 14’’ à un Stefan Küng qui a clairement coincé dans la dernière section. Deux petites secondes de trop pour le Suisse, contraint de céder ce titre mondial qui lui semblait promis mais qui va continuer de lui échapper. Et c’est bien Foss qui s’est offert la plus grande victoire de sa carrière, le tout premier titre mondial de la Norvège dans l’exercice du contre-la-montre. Comme aux championnats d’Europe, Küng se contente encore de la médaille d’argent.

Evenepoel encore brillant, pas de miracle pour les Bleus

Un peu émoussé par sa Vuelta victorieuse, Remco Evenepoel a encore réussi un chrono de haute volée. Le Belge, parti assez fort, n’a jamais vraiment coincé. Mais il n’a rien pu faire dans le final, avec du vent de face, mais il a décroché tout de même la 3e place, sa 3e médaille aux Mondiaux, après le bronze de l’an passé et l’argent de 2019.

Il peut dire merci au saut de chaîne d’Ethan Hayter (Grande-Bretagne), parti pour jouer le podium, avant de tout perdre sur cet incident (4e). Trop juste, Stefan Bissegger (Suisse, 5e) et Tadej Pogacar (Slovénie, 6e) doivent se contenter de places d’honneur.

Comme les Français Bruno Armirail (10e, + 1’09’’) et Rémi Cavagna (11e, + 1’14’’). Les deux Tricolores ont signé un bon chrono, même si le "TGV de Clermont" a nettement coincé dans la seconde partie du tracé. Mais il faudra attendre pour avoir un successeur à Jérôme Coppel, dernier Tricolore médaillé aux Mondiaux, en 2015.

