Il est le double champion de Norvège de la discipline

Porter un maillot distinctif en contre-la-montre ne devrait pas trop changer les habitudes de Tobias Foss, habitué depuis deux ans désormais à ne pas porter la tunique jaune et noir de la Jumbo-Visma dans l’exercice solitaire. Il est en effet le double champion du Norvège du contre-la-montre en titre.

Petit clin d'œil, il a les deux fois devancé Soren Waerenskjold (Uno-X Pro Cycling Team), l’un des favoris du chrono Espoir de lundi, de 1’19’’ en 2021 et 1’11’’ cette année. Un championnat de Norvège où il n’a cessé de monter dans la hiérarchie depuis sa première participation (11e) en 2016, à 19 ans.

Jamais vainqueur en chrono hors Norvège, mais toujours placé

Passé professionnel il y a deux ans et demi, Tobias Foss n’avait toujours pas remporté la moindre victoire en-dehors de son championnat national jusqu’à son titre surprise ce dimanche. D’ailleurs, le Norvégien n’avait jamais gagné le moindre chrono de toute sa carrière, y compris chez les jeunes, en Espoirs comme en Juniors, avant Wollongong.

Mais Foss a toutefois toujours été bien placé dans l’exercice solitaire, à l’image de ses médailles européennes chez les Juniors (bronze en 2014 et argent en 2015). Chez les professionnels, il a même terminé dans le Top 10 de six des neuf chronos qu’il a disputés, avec en point d’orgue une 3e place sur le contre-la-montre d’ouverture du Giro 2020.

Evidemment, il avait débuté par le biathlon

Comme tout bon Norvégien qui se respecte, Tobias Foss ne s’est pas immédiatement mis au cyclisme dans sa jeunesse mais a commencé par un des sports – si ce n’est LE sport – national, le biathlon. Et le néo-champion du monde du chrono n’était d’ailleurs pas mauvais du tout, en tout cas sur les skis.

"Si je n’avais pas tiré si mal, peut-être que j’aurais continué à pratiquer le biathlon", avait-il d’ailleurs avoué à ses débuts. Heureusement, en cyclisme, pas besoin d’être précis avec une carabine. Et que ce soit à skis ou sur un vélo, le Norvégien sait aller vite. Très vite.

Un bilan famélique face au top 7 de ces Mondiaux

Stefan Küng, Remco Evenepoel, Ethan Hayter, Stefan Bissegger, Tadej Pogacar, Filippo Ganna… et Tobias Foss. L’intrus dans la liste est vite trouvé. C’est le nouveau champion du monde. Celui-ci comptait sur les doigts d'une main ses "succès" face à ses rivaux du jour.

Il avait fini devant Evenepoel (3e contre 7e) à l’occasion du chrono du Giro 2020 et devant Pogacar (4e contre 5e) sur le Tour du Pays basque 2021, et c’est tout. Pour le reste, il avait fini derrière à l’occasion de ses dix autres confrontations (dont un 0/6 contre Ganna) face aux cadors. Mais, ce dimanche, il est devenu le seul autre champion du monde du lot, après l’Italien.

Il avait déjà devancé Ganna…chez les juniors

Grand favori annoncé de ces Mondiaux, double tenant du titre, Filippo Ganna est passé à côté de son contre-la-montre, loin du chrono réalisé par Tobias Foss qui n’avait rivalisé avec l’Italien depuis son passage chez les professionnels en 2020.

Tobias Foss (Norvège) sur le chrono des Mondiaux 2022 Crédit: Getty Images

Mais le Norvégien avait toutefois déjà devancé le champion du monde 2020 et 2021, à l’occasion des Championnats d’Europe 201?… chez les Juniors. Foss avait alors pris la 3e place, privant de médaille l’Italien pour six secondes. Une autre époque. Et pourtant.

Un gros rouleur... doublé d'un bon grimpeur

A l’image de Remco Evenepoel et Tadej Pogacar, dans un style et une efficacité bien différents, Tobias Foss n’est pas seulement un rouleur. Le Norvégien aurait même plutôt été considéré à ses débuts professionnels comme un grimpeur sachant rouler, plutôt qu’un rouleur sachant grimper après son succès sur le Tour de l’Avenir en 2019, succédant alors à … Pogacar.

Tobias Foss (Jumbo-Visma) dans la roue de son équipier néo-zélandais George Bennett, sur le Giro 2021 Crédit: Getty Images

Il a depuis confirmé ses capacités sur les courses par étapes, terminant notamment 9e du Giro en 2021, même si le Norvégien avait été en retrait en très haute montagne. Son gabarit massif (1,84m pour 74kg, contre 1,75m et 60kg pour le vainqueur Bernal) risque de toujours être un frein à ses rêves de victoire en Grand Tour. Mais il n’aurait jamais rêvé être champion du monde du contre-la-montre. Alors sait-on jamais… On n’est plus à une surprise prêt avec Tobias Foss.

