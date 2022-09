Cyclisme

Mondiaux sur route - Joshua Tarling champion du monde juniors du contre-la-montre

MONDIAUX SUR ROUTE - Il est double champion d'Europe sur piste chez les juniors (Poursuite par équipes et Omnium) mais aussi triple médaillé de bronze mondial (Poursuite indviduelle et par équipes, Américaine), Joshua Tarling est le nouveau boss du chrono sur la route. Le Britannique a devancé Hamish McKenzie (+19'') et Emil Herzog (+33''). Son arrivée en vidéo.

