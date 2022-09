Cyclisme

Mondiaux sur route : Julian Alaphilippe (équipe de France) avant la course en ligne : "On va jouer la meilleure carte"

MONDIAUX SUR ROUTE - "Le but ce n'est pas de faire 2e, 4e et 11e." Julian Alaphilippe a exprimé ce mercredi son envie d'être champion du monde dimanche à Wollongong... collectivement. Le double tenant du titre, dont la condition physique n'est pas optimale, se dit prêt à se sacrifier pour un coéquipier, lors de la course en ligne. Benoît Cosnefroy ou Christophe Laporte, notamment, sont outsiders.

