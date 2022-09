Cyclisme

MONDIAUX SUR ROUTE - Laporte : "Je ne savais pas à quelle place j'étais quand j'ai passé la ligne"

CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLISME SUR ROUTE - Finalement médaille d'argent après avoir remporté le sprint du peloton devant Michael Matthews, Christophe Laporte a sauvé la journée française à Wollongong en Autralie. Le natif du Var décrypte la course des Bleus qui ont tenté de "jouer sur plusieurs tableaux" et les différentes options envisagées au fur et à mesure de la course.

00:02:00, il y a une heure