Movistar confirme le départ de Carapaz et Quintana

Eusebio Unzue, le patron de l'équipe Movistar, a confirmé le départ en fin de saison de l'Equatorien Richard Carapaz et du Colombien Nairo Quintana vers d'autres formations. Quintana a été recruté par l'équipe française Arkea-Samsic, annoncent différents médias. Carapaz, vainqueur du dernier Giro, rejoindrait la formation Ineos.

"C'est vrai, il semble que le départ de Carapaz et de Nairo est une réalité", a déclaré Unzue à la radio espagnole Cadena Ser. Unzue a également évoqué l'avenir de l'Espagnol Mikel Landa, désormais son leader sur le Tour de France à six jours de l'arrivée (7e). "Nous aimerions continuer à compter sur lui, a-t-il déclaré. Les deux parties ont envie de continuer et, dans ce cas, les choses deviennent plus faciles. Mais à présent, je ne peux rien dire d'autre".

Si Landa est le mieux placé de la formation espagnole devant le champion du monde Alejandro Valverde (8e), Quintana a été distancé dans les Pyrénées. Le dauphin de Chris Froome dans les Tours 2013 et 2015 occupe la 13e place. Unzue a confirmé également l'intérêt marqué à l'égard de l'Espagnol Enric Mas (24 ans, Deceuninck), deuxième de la dernière Vuelta.

La période officielle pour le marché des transferts commence le 1er août.