Mauvaise nouvelle pour Romain Bardet. Le Français n'est pas sorti indemne de sa chute avec Warren Barguil dans un rond-point indemne. Il souffre de dermabrasions coude hanche genou et d’une contusion bénigne au coude droit. Cette chute a handicapé le grimpeur d'AG2R La Mondiale, qui a 2'42 de retard.

Vidéo - Pris dans la même chute, Bardet et Barguil ont déjà perdu beaucoup de temps 01:43

"C'est plié pour le général"

Vincent Lavenu, le manager de la formation, a réagi après l'étape : "C'est plié pour le général (...) Romain aura un peu plus de liberté lors des étapes plus difficiles. On va tenter les coups, essayer d'optimiser les étapes au maximum. On ne va pas lâcher complètement le général, mais c'est difficile d'envisager une place dans le top 5 comme nous l'espérions au départ."