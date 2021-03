Cyclisme

Et de trois pour l'ogre Roglic : le résumé de la 7e étape

PARIS-NICE - Primoz Roglic, à l'appétit insatiable, a gagné pour la troisième fois en quatre jours, samedi, dans la station de La Colmiane, où il s'est adjugé la 7e et avant-dernière étape de la Course au soleil. Dans les derniers mètres, le Slovène a condamné le Suisse Gino Mader, rescapé d'une échappée lancée en début d'étape et tout dépité de voir la victoire lui échapper ainsi.

00:04:26, il y a une heure