Cyclisme

Paris - Nice - Bouhanni et Démare gênés par une chute, Bol le plus fort : l'arrivée de la 2e étape

PARIS-NICE - Après une journée relativement tranquille entre Oinville-sur-Montcient et Amilly, le peloton a connu quelques derniers kilomètres mouvementés. Une chute a notamment perturbé l'avant du peloton dans le dernier kilomètre et a empêché Arnaud Démare et Nacer Bouhanni de faire le sprint. Cees Bol était lui bien présent pour l'emporter. L'arrivée en vidéo.

00:02:35, il y a 2 heures