Cyclisme

Paris - Nice : La chute de David Gaudu (Groupama FDJ) en vidéo

PARIS-NICE - David Gaudu (Groupama FDJ) a été victime d'une chute dans un virage à l'approche du final de la 4e étape. Plus de peur que de mal pour le Français, qui a pu repartir et finir la course.

00:00:45, il y a 18 minutes