Cyclisme

Paris - Nice - Primoz Roglic : "C'est cool de gagner comme ça !"

PARIS-NICE - Vainqueur de la 6e étape à Biot, Primoz Roglic était évidemment ravi après la course. Le Slovène, plus que jamais leader de Paris-Nice, a coiffé deux sprinteurs-puncheurs, Christophe Laporte et Michael Matthews, sur une arrivée difficile. De quoi être satisfait de sa forme du moment et alors qu'il se rapproche d'une nouvelle victoire au général.

00:02:06, il y a une heure