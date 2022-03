Cyclisme

6e étape - Quentin Pacher : "Une étape marathon et un bon vent de face"

PARIS - NICE 2022 - Quentin Pacher (Groupama-FDJ) espère tirer son épingle du jeu dans ces trois dernières journées de la Course au Soleil, où il retrouve un terrain plus propice à ses qualités. Il s'attend vendredi à un scénario un peu similaire à celui de l'étape de jeudi, même si la longueur du tracé et le vent de face risquent de compliquer les choses.

