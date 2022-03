Cyclisme

Paris - Nice - Bryan Coquard se méfie des bordures mais pas seulement : "J'imagine qu'il y aura aussi des chutes"

PARIS-NICE - La deuxième étape entre Auffargis et Orléans est promise aux bordures sur des routes exposées et avec un vent qui devrait souffler de côté pendant la majeure partie de la journée. Le sprinter de Cofidis, Bryan Coquard, sait qu'il va falloir être vigilant pour être dans le bon peloton mais il craint aussi la nervosité du peloton et les chutes qui vont avec.

00:01:34, il y a 2 heures