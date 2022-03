Cyclisme

Paris - Nice - Maximilian Schachmann (Bora) double tenant du titre de la Course au Soleil : "Un bon feeling de revenir"

PARIS - NICE - Interrogé par Eurosport avant le départ de l'édition 2022 de la Course au Soleil, Maximilian Schachmann, double vainqueur sortant de la course en 2020 et 2021, a annoncé qu'il débarquait sur l'épreuve avec une bonne forme, après avoir réalisé un bon bloc d'entraînement. L'Allemand de 28 ans se montrera surtout lors de la seconde partie de la course avec les étapes escarpées.

00:01:47, il y a 2 heures