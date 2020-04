"La clef de l’entraînement indoor, c’est le qualitatif." L’entraîneur italien Diego Bragato a peut-être rappelé son mantra récemment à Elia Viviani (Cofidis), confiné depuis un peu plus d’un mois en Italie et qui expliquait cette semaine au journal Leggo que le home-trainer pouvait "rendre fou". En ces temps de pandémie, le champion d’Europe peut trouver du réconfort auprès de son entraîneur… et en se replongeant dans l’histoire récente du cyclisme et notamment d’une de ses épreuves les plus exigeantes : l’Enfer du Nord.

Il y a tout juste quatre ans, l’Australien Mathew Hayman s’imposait dans le vélodrome de Roubaix devant Tom Boonen et après plusieurs semaines d’entraînement sur home-trainer. Ce 10 avril 2016, le vétéran australien empêchait le mythe belge de s’offrir une cinquième victoire historique dans l’Enfer du Nord. En signant sa plus belle victoire à bientôt 38 ans, il offrait plutôt un exemple de résilience qui résonne avec une nouvelle pertinence aujourd’hui.

Mathew Hayman (Orica-GreenEDGE) devance Tom Boonen (Etixx Quick Step) sur la ligne de Paris-RoubaixAFP

"C'est l'année où j'avais le moins de chances de bien faire", observe-t-il dans un entretien pour l’UCI. Victime d’une fracture du radius au bras droit sur le Het Nieuwsblad, l’Australien ne devait même pas être au départ de la course : "Les docteurs m'ont plâtré et ont dit que j'en avais pour six semaines sans rouler sur la route, se souvient Hayman. J'ai regardé mon téléphone et j'ai dit : 'Ok, ça fait un jour avant Paris-Roubaix...' Le médecin de l'équipe était là aussi. 'Ça n'arrivera pas’, m’a-t-il-dit."

Jusqu'à 4 séances d'entraînement par jour

De la perspective d’un printemps raté au triomphe d’une carrière, Hayman a dû surmonter quelques épreuves. Le doute et l’incertitude formaient un obstacle aussi meurtrissant que les pavés du Carrefour de l’Arbre. Devoir enchaîner les heures sur le home-trainer en était un autre : "Je viens d'Australie, où on travaille beaucoup sur piste, donc on connaît les bénéfices d'un entraînement intense dans un environnement contrôlé, [mais] je regardais un mur, en écoutant un peu de musique, et ça ne le faisait pas vraiment pour moi."

Les simulateurs d’entraînement ne connaissent pas encore leur succès d’aujourd’hui, mais Hayman s’essaye à Zwift, dont la version beta a été lancée en septembre 2014, qui revendique aujourd’hui plus d’un million d’utilisateurs inscrits et dont Hayman est devenu un ambassadeur. "À partir du moment où j’ai commencé sur Zwift, je pouvais faire une heure et demi, deux heures, sans fatiguer mentalement, explique-t-il. Je pouvais me concentrer sur mon entraînement plutôt que sur le simple fait de rester sur le vélo."

Avec son entraîneur Kevin Poulton, l’Australien analyse au watt près ce que représente un Paris-Roubaix et s’entraîne en conséquence : deux séances par jour (voire trois ou quatre certains jours), en travaillant à haute intensité le matin avant d’accumuler les kilomètres l’après-midi. Il retarde même son retour sur la route, pour poursuivre son travail qualitatif en intérieur. Il signe finalement sa reprise sur le GP Miguel Indurain, une semaine avant Roubaix. Une sortie de 4h30 sur les pavés en milieu de semaine et le tour était joué : Hayman était lancé vers le triomphe.

Vidéo - 2016 : Quand Hayman empêchait Boonen de remporter son 5e Paris-Roubaix 07:35

Dillier, l'autre exemple

L’exemple de Mathew Hayman peut inspirer quelques-uns de ses successeurs, notamment au sein de l’équipe Mitchelton-Scott, dont il a rejoint l’encadrement après sa retraite sportive il y a un peu plus d’un an. "Je pense qu’il faut vraiment faire la différence entre la situation d’aujourd’hui et une convalescence", nous expliquait cependant l’entraîneur de la Groupama-FDJ Julien Pinot, en décrivant le programme de ses coureurs et notamment son frère Thibaut, pour qui l’approche d’épreuves par étapes est également différente.

"Un athlète qui se casse un bras, il sait qu’il a trois semaines pour se préparer et à la quatrième il arrive en course, schématisait Pinot. Nous, on n’a pas de calendrier." L’entraîneur français pensait notamment à Hayman. Mais aussi à Silvan Dillier (AG2R-La Mondiale), deuxième de Paris-Roubaix en 2018 alors qu’il s’était fracturé un doigt cinq semaines plus tôt. "J’ai été sélectionné au dernier moment et je ne regrette pas d’être venu", souriait le Suisse après avoir seulement buté sur Sagan. Dillier aussi avait repris la compétition une semaine avant Roubaix, après un stage d’une semaine aux Canaries.

Silvan Dillier et Peter Sagan sur le podium de Paris-Roubaix.Getty Images

Hayman comme Dillier présentaient une superbe forme au moment d’affronter les pavés menant à la gloire roubaisienne. Mais ils ont aussi brillé tactiquement pour obtenir leur meilleur résultat dans l’Enfer du Nord, notamment en anticipant l’attaque des favoris. "J’étais un peu sur la retenue pendant une bonne partie de la course, j'étais nerveux, se souvient encore l’Australien. Je me disais que ce n'était pas possible, pas avec l'entraînement que j'avais fait. Si j'avais été plus confiant... Peut-être que j'aurais montré mes cartes plus tôt."

Formé à l'école Rabobank, Hayman a disputé Paris-Roubaix dès sa première année professionnelle, en 2000. En 2016, il en était à sa 15e participation, celle où il a enfin réuni tous les ingrédients de la victoire : "Tu peux être la personne la plus en forme au monde et tu ne seras pas le meilleur à Roubaix. Être prêt physiquement, c'est la moitié de l'équation." On ne gagne pas Roubaix par la seule grâce d'un entraînement en intérieur. Mais c'est déjà un bon point de départ.