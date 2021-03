Roubaix est de retour en 2021, après une annulation l'an passé à cause de la pandémie de coronavirus. Dimanche 11 avril, à partir de 10h30 et jusqu'à 17h30, vivez "la reine des classiques" en direct et en intégralité sur Eurosport 1 et l'application Eurosport. L'événement sera retransmis en co-diffusion avec France Télévisions.

Sacré en 2019 devant Nils Politt et Yves Lampaert, le Belge Philippe Gilbert devrait compter parmi les prétendants au sacre au vélodrome de Roubaix. Mais le coureur de Lotto-Soudal aura fort à faire pour conserver son titre. Très en vue en ce début de saison, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) et Wout van Aert (Jumbo-Visma) devraient également être de la partie pour affronter les pavés.

Parmi les autres coureurs à suivre attendus sur cette 118e édition, le champion de France Arnaud Démare, les vainqueurs des éditions 2017 et 2018 Greg van Avermaet et Peter Sagan ou encore le Tricolore de la Deceuninck-Quick Step Florian Sénéchal, 6e de la dernière édition en 2019, seront de sérieux candidats à la victoire.

Pour vous accompagner dans ce rendez-vous immanquable de la saison cycliste, vous pourrez retrouver les commentaires des Rois de la Pédale, emmenés par Guillaume Di Grazia, Colin Bourgeat, Jacky Durand et Steve Chainel.

