Annulé en 2020, reporté il y a quelques mois, Paris-Roubaix est (enfin) de retour en 2021. Le samedi 3 octobre 2021, la "reine des classiques" sera à suivre en direct ern intégralité sur Eurosport. Météo pluvieuse, plateau de gala, ferveur populaire, cet avant-dernier Monument de la saison s'annonce aussi prometteur que spectaculaire. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Comment regarder Paris-Roubaix 2021 en direct vidéo ?

Paris-Roubaix 2021 sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1, en direct et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous accompagner dans cette 118e édittion de l'enfer du nord, Guillaume Di Grazia, Jacky Durand et David Moncoutié seront au commentaire pour vous faire vivre la course, à partir de 10h30 et jusqu'à 18h.

Comme pour la course dames, "Les Rois de la Pédale" prendront place autour de Louis-Pierre Frileux, avant et après la course. Les experts Eurosport débrieferont et analyseront cette 118e édition. Toutes les réactions, les débats, les palettes, les coulisses : vous ne manquerez rien de ce Paris-Roubaix 2021.

La "dure des dures" sera également retransmise en co-diffusion sur les antennes de France Télévisions.

Qui sont les favoris au départ de Paris-Roubaix 2021 ?

Sacré en 2019 devant Nils Politt et Yves Lampaert, le Belge Philippe Gilbert remet son titre en jeu ce weekend dans le nord de la France. Mais le coureur de Lotto-Soudal aura fort à faire pour conserver son titre. Grands perdants des Championnats du monde dans les Flandres il y a une semaine, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) et Wout van Aert (Jumbo-Visma) seront plus que revanchards sur les pavés et s'annoncent comme les grands favoris à la victoire finale.

Champion d'Europe il y a quelques semaines, l'italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Vitorious) sera également un sacré outsider tout comme Kasper Asgreen (Deuceuninck-Quick Step). Vainqueur en 2018, Peter Sagan fera l'un de ses barouds d'honneur sous les couleurs de la BORA-hansgrohe avant de rejoindre TotalEnergies la saison prochaine et aura de nombreux arguments.

Parmi les autres coureurs à suivre attendus sur cette 118e édition, Michal Kwiatkowski, le vice-champion du monde 2021 Dylan van Baarle (INEOS Grenardiers), Greg van Avermaet, Oliver Naesen (AG2R Citroën) et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) seront de solides prétendants.

Quels seront les Français au départ de Paris-Roubaix 2021 ?

S'il a plusieurs fois évoqué "son rêve" de participer un jour à "l'enfer du nord", le double champion du monde 2020 et 2021 Julian Alaphilippe a confirmé son absence sur cette édition.

Champion de France 2020, Arnaud Démare sera en quête d'une "grosse" victoire cette saison. Le coureur de la Groupama-FDJ, très précieux lors du sacre de Julian Alaphilippe la semaine dernière dans les Flandres, aura une carte à jouer sur "l'enfer du nord". Autres français à suivre de près dans le nord ce weekend, Christophe Laporte (Cofidis, Solutions Crédits) et Florian Sénéchal (Deuceuninck-Quick Step) seront de vrais prétendants à la victoire. Parmi les autres français, Anthony Turgis (TotalEnergies) ou encore Clément Russo (Arkéa Samsic) seront les principaux tricolores engagés.

Florian Senechal s'apprêtant à célébrer sa victoire sur la 13e étape sur la Vuelta 2021. Crédit: AFP

