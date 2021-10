Cyclisme

Paris-Roubaix 2021 - Van Aert, Van der Poel, Sénéchal, Asgreen, Stuyven : Nos favoris pour la 118e édition

PARIS-ROUBAIX - Qui va remporter la 118e édition de l'Enfer du Nord ? Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) se présentent comme les deux grands favoris pour la course, surtout en prenant en compte les conditions météo dantesques qui s'annoncent. Chez les outsiders : Florian Sénéchal (Deceuninck) semble sortir du lot. La France n'a plus gagné depuis 24 ans.

00:02:17, il y a une heure