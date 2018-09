Paris-Tours : Un final remodelé avec un passage inédit dans les chemins de vigne

Si la distance totale entre Chartres et Tours a été réduite (211 km contre 234 km l'an passé), le parcours comportera dans les 50 derniers kilomètres 7 côtes et 12,5 kilomètres de chemins non goudronnés dans les vignobles de Vouvray. La côte la plus raide, la Rochère (Km 151,5) présentera des passages à 15 % de pente. La dernière difficulté, le chemin de Rochecorbon (800 m) suivi d'une ultime côte, sera située à 10 kilomètres de l'arrivée jugée sur l'avenue de Grammont.

Le peloton sera fort de 154 coureurs, représentant 22 équipes. Avec, pour têtes d'affiche, le Français Arnaud Démare, le Néerlandais Dylan Groenewegen et l'Allemand André Greipel, tous vainqueurs d'étapes au sprint à plusieurs reprises sur le Tour de France.