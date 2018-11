Philippe Mauduit dans l'encadrement de Groupama-FDJ

Philippe Mauduit, qui a dirigé notamment l'Espagnol Alberto Contador et l'Italien Vincenzo Nibali, a été recruté par l'équipe Groupama-FDJ en tant que directeur sportif, a annoncé vendredi son responsable Marc Madiot. "Cela fait dix ans que je bosse à l'étranger et je suis très content de revenir en France", a déclaré Philippe Mauduit (50 ans), qui a travaillé pendant plusieurs années pour les formations de Bjarne Riis avant de rejoindre des équipes à composante italienne (Lampre puis Bahrein et enfin Emirats).

"Ce qui nous intéressait beaucoup, c'est qu'il avait un vécu à l'international", a insisté Marc Madiot en évoquant une "richesse supplémentaire d'aller chercher les compétences extérieures". Les deux chefs de file de Groupama-FDJ sont Arnaud Démare et Thibaut Pinot.