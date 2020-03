Positif au coronavirus, Fernando Gaviria "est rétabli et peut rentrer chez lui", a annoncé jeudi soir sa formation UAE Emirates à propos de son coureur vedette, l'un des premiers sportifs à avoir contracté le Covid-19. La veille, son coéquipier argentin Maximilian Richeze était également sorti de l'hôpital après un séjour d'une durée équivalente. Tous deux faisaient partie du petit groupe d'environ une demi-douzaine de personnes (coureurs et membres de l'encadrement des équipes) diagnostiquées positives à l'occasion du Tour des Emirats, l'UAE Tour, dont les deux dernières étapes programmées les 28 et 29 février ont été annulées.

Selon plusieurs témoignages de participants à l'UAE Tour, Gaviria avait été transporté à l'hôpital le 29 février. "Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu pendant ma période de récupération. J'espère que cette période extraordinaire que nous vivons tous pourra bientôt se terminer et que nous pourrons revenir à la normalité", a commenté Gaviria qui, à 25 ans, compte 43 victoires à son palmarès, dont deux étapes du Tour de France et cinq du Giro.