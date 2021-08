Cyclisme

Pour Bryan Coquard, invité dans Bistrot Vélo, un sprinteur est au-dessus du lot : "Caleb Ewan est le plus rapide"

BISTROT VELO - Dans notre émission, lundi, Bryan Coquard donne son avis sur l'évolution des sprints dans le cyclisme. Il les estime de plus en plus ouverts. Quant à la hiérarchie entre les bolides du peloton, Caleb Ewan est celui qui dispose d'après lui de la meilleure pointe de vitesse. Et "le Coq" salue le retour sur le devant de la scène de Mark Cavendish. L'intégrale est disponible en podcast.

