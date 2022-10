Ce mercredi 26 octobre devait sonner comme l'acte de renaissance de la B&B Hotels. Il n'en a rien été. Faute de garanties sur ses partenaires et de "l’absence de certains acteurs majeurs du projet 2023 de l’équipe", le team dirigé par Jérôme Pineau a renoncé à présenter son nouveau projet et est toujours dans l'attente de dévoiler les contours de sa nouvelle organisation.

Car depuis la fin du Tour de France 2022, Jérôme Pineau et son équipe sont au charbon pour relancer une structure en panne de vitesse sur le dernier exercice. Mais le dossier patine et peine à trouver des issues positives. Avec un futur difficilement lisible, encore plus après l'absence de son dossier de candidature pour 2023 auprès de l'UCI pour un "contretemps juridique", l'actuelle B&B Hôtels, qui devrait changer de nom dans les prochaines semaines, est dans l'urgence.

Repartir de zéro, ou presque

Après une cuvée 2022 sans grande saveur, l'actuelle B&B Hotels-KTM planche sur des fondations toutes neuves. Dès la fin de la Grande Boucle en juillet dernier, Jérôme Pineau et la direction bretonne avaient déjà conclu un accord avec la Ville de Paris pour l'utilisation de la marque "Paris", comme le rapportait L'Equipe. Une nouvelle qui avait permis de jeter les bases du Paris Cycling Club, amené à prendre la suite de l'actuelle Pineau Cycling Evolution, le tout sous la houlette de Didier Quillot, l'ancien boss de la Ligue de Football Professionnelle.

Le temps presse, certes, mais Jérôme Pineau s'y attendait comme il l'a récemment expliqué dans un entretien à Ouest-France. "On reconstruit quasiment tout, ce n’est pas évident. Il faut du temps pour tout, et les délais sont parfois courts quand on a des décisions importantes à prendre. On est en train de travailler pour que tout rentre dans l’ordre rapidement. On avait prévenu l’UCI, qui est très compréhensive, et on travaille en étroite collaboration avec elle."

Un budget de 15 millions d'euros espéré, mais avec quels partenaires ?

Si Pineau, Quillot et consorts ont les bases, reste désormais l'épineux cas des sponsors et des investisseurs financiers dans ce nouveau projet. Plusieurs noms ont circulé en Bretagne pour accompagner B&B, fidèle au poste et qui a confirmé consolider son investissement à hauteur de cinq millions d'euros dans la formation pour les années à venir.

Carrefour et Cdiscount ont notamment été associés au Paris Cycling Club ces dernières semaines, tout comme LVMH et Engie. Suffisant pour combler les attentes financières de Didier Quillot et Jérôme Pineau, estimées à 15 millions d'euros pour la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr, d'autant que le directeur général a démenti les rumeurs, toujours à nos confrères de Ouest-France. Selon les informations de Wielerflits, Amazon France pourrait être tenté de rejoindre l'aventure. Reste à connaître l'avancée de ces potentielles négociations.

Cavendish, Bol, Sinkeldam : un recrutement de choix toujours dans le flou

Toute cette instabilité en coulisses sème forcément une once de doute chez les coureurs, actuellement en plein marché des transferts. Sur la route, les flèches sont prêtes à dégainer. Si l'écurie, jusqu'ici basée à Theix dans le Morbihan, a prolongé les contrats de plusieurs forces vives comme Pierre Rolland, Luca Mozzato, Cyril Lemoine ou encore Cyril Gauthier et peut encore compter sur Franck Bonnamour et Alexis Gougeard, plusieurs nouveaux attendent au portillon.

Dans l'air depuis plusieurs semaines, l'arrivée de la légende britannique Mark Cavendish, accompagné d'un "train newlook", aurait dû être officialisée ce mercredi. Même son de cloche pour les signatures de l'un des ex-anges gardiens d'Arnaud Démare à la Groupama-FDJ Ramon Sinkeldam, Nick Schultz, Maximiliano Richeze ou encore le sprinteur néerlandais Cees Bol. En vain.

Alors que la plupart des équipes World Tour et Pro Tour ont quasi bouclé leur mercato et les préparatifs de la saison prochaine, la formation de Jérôme Pineau est, elle, plus que jamais dans l'expectative, surtout auprès de l'UCI. Simple histoire(s) de paperasse(s) ou pas, le temps devient de plus en plus pressant en Bretagne.

