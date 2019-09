Retrouvez votre grand weekend cyclisme en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player

La fin de semaine s'annonce particulièrement riche pour les passionnés de cyclisme avec plus de 20h de retransmission en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Au programme notamment, le dénouement de la Vuelta et le possible sacre de Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) qui accrocherait un premier grand Tour à son palmarès et les Grands Prix de Québec et Montréal avec le retour de Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) en compétition, à quelques jours désormais des championnats du monde.

Retrouvez le programme TV complet de votre weekend cyclisme à suivre sur Eurosport 1 et Eurosport Player :

Vendredi 13 septembre - En direct sur Eurosport 1

14h30 - Les Rois de la Pédale

15h00 - Vuelta - 19ème étape (Plat - 165,2km) : Ávila > Toledo

17h45 - Les Rois de la Pédale

20h00 - Grand Prix de Québec (201,6km)

Samedi 14 septembre - En direct sur Eurosport 1

11h30 - Les Rois de la Pédale

12h00 - Vuelta - 20ème étape (Montagne - 190,4km) : Arenas de San Pedro > Plataforma de Gredos

17h45 - Les Rois de la Pédale

20h15 - Coupe d'Italie : Coppa Agostoni en différé

En direct dès 15h00 sur Eurosport Player.

Dimanche 15 septembre - En direct sur Eurosport 1

14h30 - Madrid Challenge by La Vuelta (98,6km) : Madrid > Madrid

16h30 - Les Rois de la Pédale

17h05 - Vuelta - 21ème étape (Plat - 106,6km) : Fuenlabrada > Madrid

20h00 - Les Rois de la Pédale

20h45 - Grand Prix de Montréal (219,6km)

22h35 - Coupe d'Italie : Coppa Bernocchi en différé

En direct dès 15h00 sur Eurosport Player.

