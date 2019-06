Retour gagnant pour Alejandro Valverde. Absent des routes depuis son abandon sur Liège-Bastogne-Liège le 28 avril, l'Espagnol a remporté dimanche le classement général de la 43e Route d'Occitanie, au terme d'une quatrième et dernière étape remportée au sprint par Arnaud Démare (Groupama-FDJ) devant Sacha Modolo (ED Education First) et Julien Simon (Cofidis).

Vidéo - D'abord vigilant puis surpuissant, Démare s'est imposé comme un grand 02:18