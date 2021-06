Le grimpeur espagnol Antonio Pedrero (Movistar) a remporté dimanche la Route d'Occitanie à Duilhac-sous-Peyrepertuse (Aude), à l'issue d'une 4e et dernière étape glanée par le Danois Magnus Cort-Nielsen (EF Education). Leader depuis la veille et sa victoire en solitaire lors de l'étape reine de la 45e Route d'Occitanie, Antonio Pedrero remporte la première course à étapes de sa carrière et succède au Colombien Egan Bernal, lauréat de la Route d'Occitanie en 2020.

Parti dans un groupe de sept à plus de 115 kilomètres de l'arrivée, en compagnie notamment des Français Tony Gallopin (AG2r Citroën) et Alexandre Geniez (Total-Direct Energie), Magnus Cort-Nielsen (EF Education) s'est imposé grâce à une attaque à 500 mètres de la ligne qui lui a permis de rattraper l'Italien Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), finalement deuxième de l'étape devant Tony Gallopin. Sûre d'elle, l'équipe Movistar a maintenu un écart raisonnable pour sauver le maillot de leader d'Antonio Pedrero qui a tout de même subi dans les derniers mètres une offensive de son compatriote Jesus Herrada (Cofidis), deuxième du classement général à 44 secondes au départ de l'étape. Quatrième, Jesus Herrada n'est finalement parvenu à récupérer que 19 secondes sur Pedrero. Insuffisant pour empêcher ce dernier de triompher sur les routes occitanes.

