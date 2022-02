Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers) a frappé fort pour son entrée chez les professionnels. Le grand espoir américain a remporté vendredi la 3e étape du Tour d'Andalousie à Otura, au terme de laquelle l'Italien Alessandro Covi (UAE) a conservé le maillot de leader. Dans le final, Sheffield, qui a plutôt un profil de rouleur, a imposé son coup de pédale devant l'Australien Simon Clarke (Israel), deuxième, et le coureur belge de la formation AG2R-Citroën Stan Dewulf, troisième.

Il s'agit donc de la première victoire chez les professionnels pour Sheffield, qui a rejoint la formation Ineos-Grenadiers en janvier et qui n'avait disputé que l'Etoile de Bessèges sous ses nouvelles couleurs début février, avant de s'imposer vendredi en Andalousie. Il est devenu, à 19 ans et 305 jours, le plus jeune vainqueur d'étape du XXIe siècle sur le Tour d'Andalousie depuis le Néerlandais Moreno Hofland en 2014 à Fuengirola (à 22 ans et 176 jours).

Pas de casse chez les favoris

Concernant les favoris, Wouter Poels, Simon Yates, Miguel Angel Lopez, Alexey Lutsenko, Ben O'Connor et le leader Alessandro Covi ont tous fini dans le deuxième groupe, à trois secondes du vainqueur du jour. Au général, ils pointent tous à moins de 40 secondes de Covi, dans le top 15.

Samedi, la 4e et avant-dernière étape, annoncée comme la plus spectaculaire de cette Ruta del sol (Route du soleil en espagnol) 2022, emmènera le peloton de Cullar Vega à Baza (167,4 km). Au programme, la très raide montée vers l'Alto del Purche (1re catégorie, 6,8 km à 9,1% de pente en moyenne) dès le début de l'étape, puis le col de Blancares (1re catégorie) et le col de Gorafe (2e catégorie), avant un final en faux plat montant.

