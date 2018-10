Sagan, Valverde, Alaphilippe... Huit champions pour une grande saison

Un an après, je remets le couvert, mais avec une place en moins dans la sélection. Comme les directeurs sportifs au moment de se présenter au départ d’un Grand Tour, je couche ici huit noms sur le papier. Huit noms de coureurs qui, à mes yeux, ont fait 2018 et dont je suis impatient de voir ce qu’ils nous offriront en 2019.

Cette sélection est entièrement subjective, bien sûr, et vous êtes invités à la remettre en question, dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Pour une évaluation plus clinique des performances de chacun en 2018, je vous renvoie vers les derniers bulletins de l’Eurosport Race.

Une rock-star : Peter Sagan

28 ans, Bora-Hansgrohe

Ce qui rend son année exceptionnelle : s’imposer à Roubaix, la course de ses rêves, maillot arc-en-ciel sur le dos

Toute ère doit toucher à sa fin, et Peter Sagan n’est plus champion du monde. Avec le parcours extrêmement exigeant d’Innsbruck et après un triplé inédit, c’est bien normal, et ça n’empêche pas le Slovaque de rester l’attraction principale du peloton. Partout où il va, on acclame la super star Sagan. Il répond avec des facéties plutôt bien ajustées et surtout des performances uniques sur son vélo.

En juillet, il a reconquis le maillot vert (pour la 6e fois, un record) et tourné la page de 2017. En souffrant pour ramener sa précieuse tunique à Paris après une lourde chute en dernière semaine, il a aussi montré qu’il était un dur au mal, et ça lui tenait visiblement à coeur puisqu’il se plaignait encore récemment que les suiveurs ne voient que son côté “facile”, luminescent, à l’image de ce raid arc-en-ciel vers Roubaix. Comme tous les autres, Sagan souffre sur son vélo, mais il le fait beaucoup mieux que la plupart.

Vidéo - 37 ans après Hinault, Sagan a triomphé à Roubaix en champion du monde 02:14

Un éternel : Alejandro Valverde

38 ans, Movistar

Ce qui rend son année exceptionnelle : plus vieux champion du monde depuis Zoetemelk en 1985

Plus grand champion de son temps ou vulgaire tricheur ? Les débats qui ont poursuivi Alejandro Valverde durant l’essentiel de sa carrière ont logiquement resurgi lorsque le vétéran espagnol a enfin décroché le titre qui lui a échappé toute sa carrière durant. À 38 ans, dont deux de suspension pour son implication dans l’Affaire Puerto, Valverde ne convaincra plus les critiques.

Mais aujourd’hui, 15 ans après sa première breloque mondiale, à peine plus d’un an après une terrible blessure au genou, il porte enfin l’arc-en-ciel (et avec une classe indéniable). On pensait devoir remettre en question son statut de meilleur puncheur du monde lorsque les loups de la Quick-Step ont fait main basse sur ses classiques ardennaises. Valverde a répondu à Innsbruck sur un parcours extrêmement difficile. Le tout au bout d’une saison à 14 bouquets (et 80 jours de course). Inébranlable.

Vidéo - Tout en maîtrise, Valverde a frustré Bardet après un sprint royal 02:24

Un Britannique pour les GT : Simon Yates

26 ans, Mitchelton-Scott

Ce qui rend son année exceptionnelle : vainqueur de la Vuelta

En 2018, il fallait donc être Britannique pour remporter une épreuve de trois semaines. Simon Yates était déjà bien lancé pour ouvrir le bal sur le Giro avant de connaître une désillusion plus terrible encore que celle de Thibaut Pinot. Qu’à cela ne tienne, le jeune Britannique a remis ça sur la Vuelta, offrant au passage un visage plus intéressant que celui de Chris Froome et Geraint Thomas, avatars d’un Team Sky trop dominateur, trop calculateur pour séduire.

Yates a, lui, affiché sa fragilité sur le Giro et montré encore un peu de fébrilité sur la Vuelta. Mais en Espagne, ses jambes ont tenu pour récompenser un coureur qui a su ajouter un soupçon de fantaisie offensive particulièrement bienvenue. Ajoutons que Yates a gagné quatre étapes de Grands Tours cette année, et également levé les bras sur Paris-Nice, la Volta a Catalunya et le Tour de Pologne. Un exercice 2018 particulièrement complet.

Vidéo - Le sacre de Yates, les coups d'éclat de Pinot, le triplé de Viviani : les moments-clés de la Vuelta 02:58

Un sprinteur : Elia Viviani

29 ans, Quick-Step Floors

Ce qui rend son année exceptionnelle : 18 victoires en 2018

La Quick-Step Floors peut donc perdre Marcel Kittel et continuer de dominer le sprint mondial. Le costume que Patrick Lefévère voulait voir Elia Viviani enfiler semblait pourtant bien grand pour le sprinteur italien… Que nenni, le voilà meilleur scoreur de la saison grâce à une régularité hallucinante dans les sprints. Pendant ce temps-là, Marcel Kittel a dû se contenter de deux victoires à Tirreno-Adriatico.

N’oublions pas que la réussite d’un sprinteur dépend aussi des coureurs qui l’entourent. Pour Viviani, Lefévère est allé débaucher Michael Morkov, que Kittel espérait côtoyer chez Katusha, et lui a adjoint Fabio Sabatini. Les deux hommes ont été essentiels dans la transformation de Viviani, longtemps habitué à se débrouiller seul dans les dernières lignes droites et aujourd’hui fer de lance du meilleur collectif dans la discipline.

Vidéo - Viviani a surgi au dernier moment pour clore en beauté sa Vuelta 02:41

Un styliste : Tom Dumoulin

27 ans, Team Sunweb

Ce qui rend son année exceptionnelle : podium sur le Giro, le Tour et les Mondiaux

Tom Dumoulin a connu une saison de frustrations, mais une saison néanmoins brillante. En 2018, le géant néerlandais a confirmé qu’il incarnait l’opposition numéro 1 à la Sky. Hélas, l’Empire britannique était trop fort et Dumoulin a fini 2e aussi bien sur le Tour d’Italie que sur le Tour de France. Sur les deux épreuves, il a remporté un chrono mais, usé, il a encore échoué à la deuxième place au moment de défendre son maillot arc-en-ciel, devancé par Rohan Dennis à Innsbruck.

Cette année, il n’a pas levé les bras sur une épreuve en ligne, finissant notamment 2e derrière Geraint Thomas à La Rosière (où il a anticipé avec panache) comme à l’Alpe d’Huez (où lui, Thomas, Froome et Bardet se sont regardés droit dans les yeux). Les étoiles n’étaient pas alignées pour Dumoulin cette année. Mais sa position sur sa machine restait parfaite pour lui assurer un niveau de performance historique et promettre de nouveaux lendemains élégants.

Vidéo - Dumoulin a mis un point d'honneur à s'offrir le dernier chrono du Tour 02:31

Un trublion : Julian Alaphilippe

26 ans, Quick-Step Floors

Ce qui rend son année exceptionnelle : super puncheur, super déconneur, super animateur de la saison

On attendait tellement de lui…. Et il a tant donné. En 2018, Julian Alaphilippe a connu l’année pleine qui lui offre le statut que son talent et son charisme lui promettaient depuis quelques saisons : celui de star des pelotons, qui enthousiasme sur et en dehors de la route, et moissonneur de succès avec ça (12 victoires). Celui qui semble toujours s’amuser a multiplié les performances de choix cette année.

Il est l’homme qui a fait tomber Valverde à Huy. Celui qui a illuminé le Tour en allant chercher deux étapes au panache et le maillot de la montagne. Et, alors qu’il a brillé tôt dans la saison, il lui restait encore pas mal de jus en août et en septembre. Alaphilippe était trop court au Mondial. Ça ne nous empêchera pas de sourire avec lui et de penser qu’il aura bien d’autres occasions de briller. Toujours dans son registre unique.

Vidéo - Après un nouveau numéro, Alaphilippe double la mise : l'arrivée de la 16e étape 01:02

Un talent enthousiasmant : Wout Van Aert

24 ans, Vérandas Willems-Crelan

Ce qui rend son année exceptionnelle : une campagne des classiques qui a fait baver tous les suiveurs

Vivement que Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel exportent totalement sur la route le brillant duel qui les oppose en cyclo-cross ! Cette année, le jeune Belge a été moins avare en apparitions sur la route que son cadet néerlandais et les preuves de son talent ont donc été plus nombreuses encore, même si Van der Poel est monté devant lui sur le podium des Championnats d’Europe sur route.

Avant l’imbroglio de cet automne pour déterminer quelle équipe bénéficiera de ses talents l’an prochain, Van Aert avait notamment signé une campagne de classiques époustouflantes : grand animateur d’un Strade Bianche épique, il finissait ensuite dans les 10 de Gand-Wevelgem et du Ronde, avant une 13e place à Paris-Roubaix dont on peut penser qu’elle est en bonne partie due à une malheureuse crevaison dans le final. Pendant qu’Evenepoel surclassait les juniors de son âge et que Van der Poel lorgne le VTT, Van Aert a déjà montré qu’il avait tout pour être un grand de demain sur la route.

Vidéo - Madiot : "Wout van Aert, moi, j’aimerais bien l’avoir" 01:02

Un exemple d’abnégation : Michael Woods

32 ans, Education First-Drapac

Ce qui rend son année exceptionnelle : la consécration d’une médaille de bronze au Mondial

Podium de Liège-Bastogne-Liège, victoire d’étape sur la Vuelta (dans des conditions dantesques au Pays basque) et médaille de bronze lors de la course en ligne des Mondiaux d’Innsbruck : en 2018, Michael Woods a bien dépoussiéré les palmarès canadiens. Le grimpeur né à Ottawa s’est aussi relevé victorieusement d’un terrible drame, qui a vu sa compagne perdre l’enfant qu’ils attendaient après 37 semaines de grossesse. Deux mois plus tard, il levait les bras à Balcon de Bizkaia.

Autants d’exploits réalisés après être arrivé au cyclisme sur le tard, lui qui avait échoué à faire carrière dans le hockey puis la course à pied. Pour en savoir plus sur le parcours extraordinaire d’un champion extraordinairement attachant !