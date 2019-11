"J'avais pris ma décision cet été. L'âge commence à me jouer des tours", a précisé le Belge âgé de 40 ans. Le coureur de l'équipe Corendon-Circus a entamé sa carrière professionnelle en 2002 et signé ses plus belles performances à la fin des années 2000. Sous le maillot de la Quick Step, il a notamment remporté le Tour des Flandres, un des "monuments" du cyclisme, en 2008 et en 2009. Devolder est par ailleurs triple champion de Belgique (2007, 2010, 2013).