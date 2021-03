Cyclisme

Strade Bianche - Une tactique parfaite pour un grand bonheur : revivez le succès d'Alaphilippe

STRADE BIANCHE - En 2019, au pied de la montée finale sur la Via Santa Catarina avec des passages à 16%, on retrouve Julian Alaphilippe, Wout Van Aert et Jakob Fuglsang. Dans le dernier kilomètre, les trois hommes vont se livrer une bataille terrible. Jakob Fuglsang est le premier à se lancer suivi par Julian Alaphilippe. Le Français se montre le plus fort dans les derniers mètres...

00:02:33, il y a 22 minutes