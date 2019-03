Suivez le GP Samyn en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Player

Disputé entre les villes de Quaregnon et Dour en Belgique, le GP Samyn lancera ce mardi la saison des classiques wallonnes.

Pour sa 50ème édition, l'épreuve accueillera notamment le tenant du titre Niki Terpstra (Direct-Energie) qui visera un troisième succès en quatre ans.

Trois formations World Tour seront présentes avec les participations de Deceuninck-Quick Step, AG2R La Mondiale et Lotto Soudal. Il faudra également compter sur les autres équipes françaises et les venues de Direct-Energie, Cofidis, Vital-Concept et Arkea-Samsic.

Retrouvez le programme TV du GP Samyn, à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1 et Eurosport Player :

Mardi 05 février - En direct sur Eurosport 1

15h00-17h00 - GP Samyn en direct

