Suivez le Tour de Catalogne, Bruges-La Panne et le GP E3 en direct et en exclusivité sur Eurosport

Le Tour de Catalogne

Qui pour succéder à Alejandro Valverde cette année? Ils seront beaucoup en Catalogne à prétendre à la victoire finale, à commencer par le Murcien lui-même, sur ce parcours plus montagneux qu'à l'accoutumée.

On retrouvera notamment ses coéquipiers à la Movistar Nairo Quintana et Marc Soler, Adam Yates, Simon Yates et Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Tejay Van Garderen (BMC), Louis Meintjes (Dimension Data), Rigoberto Uran (EF Cannondale), Fabio Aru et Dan Martin (UAE Team Emirates) et les Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Warren Barguil (Fortuneo-Samsic) et Nacer Bouhanni (Cofidis), encore légèrement malade mais qui tentera de sortir de sa torpeur sur les arrivées au sprint.

Un très beau plateau donc.

Les Trois jours de Bruges - La Panne

On change de format cette année, mais on garde le nom.

Les mythiques Trois jours de La Panne ne se dérouleront que sur une journée, entre Bruges et La Panne, sur un parcours d'un peu plus de 200km. Cinq équipes World Tour au départ, dont l'impressionnante Quick-Step Floors qui ne cesse d'enchaîner les succès sur les courses d'un jour.

Clairement l'équipe à battre encore cette semaine.

Grand Prix E3 Harelbeke

La classique flandrienne bénéficie d'un réel intérêt pour les spécialistes, avec sa position idéale dans le calendrier deux jours avant Gand-Wevelgem et à dix jours du Tour des Flandres.

Cette année on retrouvera notamment le tenant du titre Greg Van Avermaet (BMC), le vétéran Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), le Champion du Monde Peter Sagan (BORA-hansgrohe) ainsi qu'Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) et le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ).

Voici le programme TV:

Lundi 19 mars en direct sur Eurosport 1

15h45 Tour de Catalogne 1ère étape

Mardi 20 mars en direct sur Eurosport 1

15h45 Tour de Catalogne 2ème étape

Mercredi 21 mars en direct sur Eurosport 1

14h30 Les Trois Jours de La Panne

16h15 Tour de Catalogne 3ème étape

Jeudi 22 mars en direct sur Eurosport 1

16h00 Tour de Catalogne 4ème étape

Vendredi 23 mars

15h45 Tour de Catalogne 5ème étape en direct sur Eurosport 1

16h00 GP E3 Harelbeke en direct sur Eurosport 2

Samedi 24 mars en direct sur Eurosport 1

15h45 Tour de Catalogne 6ème étape

Dimanche 25 mars en direct sur Eurosport 1