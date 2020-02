Suivez les tours d'Andalousie et d'Algarve en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player

Le peloton se fait une place au soleil sur la péninsule ibérique avec les tours d'Andalousie et d'Algarve.

Sur le Tour d'Andalousie, la lutte pour le classement général devrait mettre en évidence Jakob Fuglsang et Ion Izaguirre (Astana Pro Team), Mikel Landa et Dylan Teuns (Bahrain-McLaren) ou encore Marc Soler et Enric Mas (Movistar Team).

Côté tricolores, on retrouvera notamment le sprinter Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM), Alexis Gougeard et Clément Venturini (AG2R La Mondiale) et Yoann Offredo (Circus-Wanty Gobert).

Le Tour d'Algarve présentera cette année un plateau digne d'un grand tour avec les participations de Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team), Geraint Thomas (Team INEOS), Bauke Mollema et Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Greg van Avermaet (CCC Team) ou encore Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step).

Retrouvez le programme TV complet de votre semaine cyclisme, à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 2 et Eurosport Player :

Mercredi 19 février - En direct sur Eurosport 2

15h00 - Tour d'Andalousie : 1ère étape

16h45 - Tour d'Algarve : 1ère étape

Jeudi 20 février - En direct sur Eurosport 2

15h00 - Tour d'Andalousie : 2ème étape

16h45 - Tour d'Algarve : 2ème étape

Vendredi 21 février - En direct sur Eurosport 2

15h00 - Tour d'Andalousie : 3ème étape

16h45 - Tour d'Algarve : 3ème étape

Samedi 22 février - En direct sur Eurosport 2

13h45 - Cyclo-Cross Rectavit Series : Course dames

15h00 - Tour d'Andalousie : 4ème étape

16h45 - Tour d'Algarve : 4ème étape

18h15 - Cyclo-Cross Rectavit Series : Course hommes en différé.

En direct à 15h00 sur Eurosport Player.

Dimanche 23 février - En direct sur Eurosport 2

16h15 - Tour d'Algarve : 5ème étape

Dès 16h00 en direct sur Eurosport Player.

Dès 16h00 en direct sur Eurosport Player. 17h30 - Tour d'Andalousie : 5ème étape en différé.

En direct à 14h00 sur Eurosport Player.

