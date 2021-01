Appelez le Team BikeExchange. Après Orica-GreenEdge, Orica-BikeExchange, Orica-Scott puis Mitchelton-Scott lors de ces trois dernières saisons, la formation australienne du WorldTour change une nouvelle fois d'identité, comme officialisé ce vendredi. Partenaire depuis plusieurs années de l'équipe, l'entreprise BikeExchange appose désormais son nom en grand et occupe une bonne place du maillot, qui vire du noir et jaune au blanc, noir et vert, qui n'est pas sans rappeler celui de la Bora-Hansgrohe ou de la Trek-Leopard il y a quelques saisons.