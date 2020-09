Absents pour le Tour de France 2020, Christopher Froome et Geraint Thomas seront bien alignés sur Tirreno-Adriatico. La course de 8 étapes, qui s'élancera le 7 septembre, va aussi accueilir le double vainqueur de l'épreuve Vincenzo Nibali et Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Jakob Fuglsang et Aleksandr Vlasov (Astana), Simon Yates (Mitchelton-Scott) ou encore Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), selon la liste des participants diffusée mercredi.