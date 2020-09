Cyclisme

Tirreno - Adriatico : Le doublé au bout du sprint pour Pascal Ackermann sur la deuxième étape

TIRRENO - ADRIATICO - Pascal Ackermann a décidé de ne laisser aucune chance à ses adversaires. Mardi, le coureur de Bora-Hansgrohe a gagné au sprint la deuxième étape de la course et a conforté ainsi sa première place au général. Fernando Gaviria (UAE) est deuxième et l'Allemand Rick Zabel (Israel Start-Up Nation) prend la troisième place.

