Le duo Woods-Majka, qui a su gérer les forts pourcentages du parcours, prend aussi les devants au classement général dans le même ordre. Avec 20 secondes de retard, Wilco Kelderman prend la troisième place de l'étape (et du général également) après avoir réglé le groupe de neuf coureurs où figuraient le Danois Jakob Fuglsang et les Britanniques Geraint Thomas et Simon Yates. Christopher Fromme termine loin derrière.