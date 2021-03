Cyclisme

4e étape : Quand ça grimpe (vraiment), Pogacar est déjà au-dessus du lot : Sa victoire en vidéo

TIRRENO-ADRIATICO - Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France 2020, a frappé un grand coup en remportant samedi la quatrième étape montagneuse de Tirreno entre Terni et Prati di Tivo et s'est emparé du maillot de leader. Pogacar (UAE Emirates) a impressionné lors de cette étape sélective de 148 km où il a devancé le Britannique Simon Yates (BikeExchange) et le Colombien Sergio Higuita (EF).

00:03:22, il y a 39 minutes